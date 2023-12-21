Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»

Китайский аэропорт «Дасин» отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия» до выполнения дополнительных требований. Об этом 21 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что авиакомпания «Россия», которая входит в группу компаний «Аэрофлот», обратилась в Минтранс за помощью в решении данного вопроса, однако запрос российской стороны в Китае был проигнорирован. Пассажиры «России» были пересажены на другие рейсы «Аэрофлота» без доплат.

Авиакомпания «Россия» с марта 2023 года начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить необходимые разрешения и авторизацию для совершения рейсов с марта 2023 года.

17 декабря к началу первого рейса Владивосток — Пекин компания получила разрешение Управления гражданской авиации Китая на совершение полетов из трех городов России: Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Ранее в этот день сообщалось, что авиакомпания «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Сейчас пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы. Помимо этого, на данный момент представители «Аэрофлота» проводят переговоры с авиационными властями Китая по вопросу выполнения разовых рейсов до получения компанией «Россия» всех необходимых разрешений.