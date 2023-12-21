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Макрон допустил визит Путина во Францию, если РФ договорится о мире с Украиной

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о возможном приглашении своего российского коллеги Владимира Путина во Францию в случае проведения мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом французский президент 20 декабря сообщил в эфире телеканала France 5.

Макрон добавил, что Владимир Путин может получить приглашение в 2024 году по случаю празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Кроме того, отмечается, что на церемонию также планируется позвать президента США Джо Байдена.

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Ранее, 15 декабря, французский лидер указал на готовность возобновить контакты с Путиным. Он пояснил, что если российский президент также готов вступить в диалог и имеет серьезные предложения по выходу из конфликта на Украине и построению прочного мира, то есть такого, который уважает международное право и, следовательно, интересы и суверенитет Украины, то Макрон готов к возобновлению диалога.

23 августа президент Франции заявил, что намерен поговорить с Путиным тогда, «когда это будет полезно». Он добавил, что в предыдущих разговорах с президентом России выступал за перестройку геополитической архитектуры Европы. При этом Макрон подтвердил готовность вести долгосрочное противостояние с Россией, поскольку он не желает поражения Украины.

В конце мая французский лидер тоже отмечал важность проведения переговоров с российскими властями для урегулирования украинского конфликта, подчеркивая необходимость выстраивать отношения с Москвой на максимально мирных условиях.

В том же месяце Макрон сказал, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. По его словам, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно должны начаться».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления французского лидера о переговорах с российским коллегой гипотетическим намерением.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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