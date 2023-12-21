Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают напрасно погибать в спровоцированном США конфликте. Об этом 20 декабря сообщил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, Украина понесла огромные потери в опосредованном конфликте США, который никогда ее не касался. Таким образом Дотком отреагировал на недавние заявления многих американских официальных лиц о том, что помощь Украине со стороны Соединенных Штатов Америки истощается.

Он также отметил, что если раньше риторика Вашингтона строилась на тезисах о непоколебимой и постоянной поддержке Киева, то в последнее время американские власти на фоне заметных неудач ВСУ теперь довольно осторожны в высказываниях о предоставлении новой помощи.

«Извините, Украина, «волшебного горшка с деньгами для вас нет. США полностью облажались с Украиной», — заключил Дотком.

Ранее, 19 декабря, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

В тот же день эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time заявил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого украинская армия могла бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщило, что у минобороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование. В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима.

Тогда же координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

До этого, 15 декабря, американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points посоветовал США оставить Украину и переключиться на другие проблемы, потому что Вашингтон уже привел Киев к катастрофе. Журналист сравнил ситуацию на Украине с действиями США во Вьетнаме. Он подчеркнул, что все страны НАТО в целом сейчас не могут предложить Киеву такой объем финансовой и военной поддержки, чтобы справиться с Москвой.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных