Российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Российские военнослужащие отразили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оттеснили подразделения противника на купянском направлении. Об этом 21 декабря «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский
«В ходе ведения активной обороны при поддержке огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады в районе Черной и Синьковки. Контратаки отражены, противник отошел в южном направлении», — сказал он.
Кроме того, Зыбинский сообщил, что штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии попытались атаковать позиции войск РФ на направлении Житловка —Терная. Он продолжил, что российские военные при поддержке артиллерии отразили эту атаку в результате стрелкового боя.
По данным начальника пресс-центра Западной группировки, суммарные потери противника составили до 40 военнослужащих, также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты (БМП) и два миномета. По его словам, двое украинских военных были взяты в плен.
Накануне, 20 декабря, пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки войск уничтожили замаскированные командные пункты и живую силу украинской армии на купянском направлении.
19 декабря начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения Западной группировки войск отразили 10 контратак штурмовых групп украинской армии в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».