ВСУ потеряли до 180 человек на краснолиманском направлении
Российские военнослужащие Центральной группировки войск ликвидировали до 180 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 21 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«В районе Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений мотострелкового полка при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 180 военнослужащих», — сказал он.
По словам Савчука, Вооруженные силы (ВС) РФ вскрыли и подавили примерно 20 артиллерийских расчетов украинских войск во время контрбатарейной борьбы. Он добавил, что подразделения Центральной группировки продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции (СВО) на краснолиманском направлении.
Накануне, 20 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары управляемым авиационным вооружением, поразив три командно-наблюдательных пункта ВСУ на краснолиманском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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