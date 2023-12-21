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CNBC: Си Цзиньпин предупредил Байдена, что Китай получит контроль над Тайванем

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену о намерении вернуть Тайвань мирным путем, а не силой. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Указывается, что подобное заявление прозвучало в ходе ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

«Китайские чиновники также попросили Байдена сделать публичное обращение после саммита о том, что США поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не признают независимость Тайваня», — говорится в материале.

Как отметил телеканал, Вашингтон отвергнул данную просьбу Пекина.

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Ранее, 16 декабря, агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказания технической поддержки на сумму $300 млн. Как отмечалось, возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США и будет способствовать «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

16 ноября в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

Политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов в тот же день заявил, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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