Врач выделила основные причины ослабления иммунитета

Помимо распространенных инфекционных заболеваний, негативное влияние на иммунитет оказывают частая усталость, аллергии и диеты. Об этом в интервью радио Sputnik 21 декабря рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.

«Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так», — указала она.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что аллергические атаки или даже неправильное соблюдение диеты могут также привести к снижению у человека иммунитета.

Помимо этого, врач дополнила, что причина ухудшающегося состояния иммунитета может быть связана и с хроническими очагами инфекции, которая «изматывает организм и создает перенапряжение иммунной системы».

По словам Лапы, восстановление иммунитета должно обязательно проходить под контролем специалистов, а в том случае, «если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу».

Ранее, 30 ноября, врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника», к.м.н. Виктория Одинокова рассказала, что с наступлением холодов, в условиях снижения иммунитета, у женщин могут чаще возникать или обостряться различные заболевания мочеполовой системы. По ее словам, при необходимости следует пересмотреть свой гардероб, отдав предпочтение верхней длинной одежде. Также врач обратила внимание, что зимой снижается температура и относительная влажность воздуха, а в хорошо отапливаемых помещениях воздух становится сухим, что может неблагоприятно сказываться на сухости слизистых и кожных покровов, в том числе в интимной области.