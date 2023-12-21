Осужденный за шпионаж в РФ американец Пол Уилан заявил о предательстве США

Задержанный ранее на территории РФ американец Пол Уилан обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив несколько возможностей для обмена своего гражданина. Такие заявления 20 декабря он сделал в телефонном интервью телеканалу BBC News.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но это не то, чего хотят русские. Поэтому они ходят туда-сюда, словно швыряют спагетти в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что, пока они это делают, моя жизнь утекает. Прошло пять лет!» — сказал Уилан, назвав происходящее «серьезным предательством» со стороны Вашингтона.

По мнению американца, администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута, в то время как российская сторона, добавил Уилан, была готова на это. В декабре 2022 года Бута, который провел в американской тюрьме 14 лет, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Мне очень тяжело осознавать, что я мог бы быть дома много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они практически бросили меня здесь», — сказал Уилан.

Корреспондент телеканала Сара Рейнсфорд, которая брала у него интервью, отметила, что еще никогда в разговорах с ней он не был настолько пессимистичен и расстроен.

«Я чрезвычайно обеспокоен. С каждым случаем [задержания граждан США в России] мое дело отходит в конец очереди. Они как бы просто оставляют меня в пыли. И на данный момент, в этот момент, это очень тревожно», — заключил Уилан, подчеркнув, что все обещания властей США «оказались пустыми».

Как заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», он надеется, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее, 6 декабря, Кирби также заявлял, что США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича.

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двоих граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.