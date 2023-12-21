Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и в пригороде Николаева
Взрывы произошли в окрестностях Николаева на юге Украины, а также в подконтрольном Киеву городе Херсон. Об этом 21 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Отмечается, что в Николаевской области и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Ранее в этот день сообщалось, что взрывы раздались в Киевской области Украины. В регионе сработали силы противовоздушной обороны (ПВО).
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.