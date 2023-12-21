Выброс пепла на высоту 1,3 км произошел на курильском вулкане Эбеко

Пепловый выброс на высоту 1,3 км зафиксировали специалисты на курильском вулкане Эбеко. Об этом 21 декабря сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Пепловый выброс на Эбеко на высоту 1,3 км 21 декабря зафиксировали специалисты сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. По данным МЧС, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Ранее, 5 декабря, вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км