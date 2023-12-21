Экс-президент США Дональд Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение новой американской помощи Украине. Такое мнение выразил 20 декабря лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в интервью газете Politico.

«Он является огромной политической силой в той партии, и вопрос в том... поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом?» — сказал он.

Как объяснил Шумер, в данный момент порядка пяти республиканцев в сенате точно проголосуют за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы США в обмен на поддержку новой помощи Украине.

Также 15 сенаторов-республиканцев в любом случае проголосуют против. Остальные, по словам Шумера, могут отказаться от сделки под влиянием экс-президента.

Ранее в этот день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Вашингтон надеется, что конгресс США одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине как можно скорее, так как время не на стороне США.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 октября британская газета The Guardian указала, что идеологическое влияние Трампа на конгресс привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей выступают резко против помощи Украине. Большинство республиканцев в нижней палате продолжают воспринимать помощь Украине «скептически, а то и откровенно враждебно», замечает автор Джоан Грив.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.