Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска
На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии, штурмом овладели очередным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника. После этого артиллерия соединения нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства украинских боевиков и нарушив их систему управления. Как указали в военном ведомстве, вновь выявленные цели уничтожались расчетами FPV-дронов.
Деморализовав противника, десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, затем была проведена полная зачистка опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых.
Ранее, 18 декабря, на донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю и штурмом взяли укрепленный опорный пункт к северо-западу от Артемовска.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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