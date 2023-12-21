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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска
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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии, штурмом овладели очередным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника. После этого артиллерия соединения нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства украинских боевиков и нарушив их систему управления. Как указали в военном ведомстве, вновь выявленные цели уничтожались расчетами FPV-дронов.

Деморализовав противника, десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, затем была проведена полная зачистка опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых.

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Ранее, 18 декабря, на донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю и штурмом взяли укрепленный опорный пункт к северо-западу от Артемовска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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