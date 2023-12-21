Реклама
Прямой эфир
Мир
Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае провокаций извне
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Происшествия
Украинские боевики обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Мир
В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ
Мир
Президент Чехии признал провал контрнаступления ВСУ
Экономика
Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
Общество
Синоптик Шувалов предрек снегопад на выходных в Москве
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Происшествия
Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области
Мир
Американский политолог сообщил об усиливающемся в США преследовании Трампа
Мир
В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали облачную погоду 21 декабря в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 21 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +1…+3 градуса. Ночью ожидается –1…+1.

В Московской области прогнозируют –1…+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –3…+2.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, ночью он сменится на южный, юго-восточный.

Атмосферное давление составит 732–733 мм ртутного столба.

Также метеорологи предупредили о налипании мокрого снега и гололедице.

Новогодний грязевик: когда в Москву и Петербург вернется зима
Праздничная ночь может оказаться самой морозной за 20 лет, не исключают синоптики

Ранее, 20 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что оттепель в Москве и Санкт-Петербурге закончится к ближайшим выходным. В столицу, по его словам, зимняя погода вернется в воскресенье, 24 декабря. А вот в Санкт-Петербург она придет уже в субботу.

За день до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца недели сохранится оттепель, но к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3…–5 градусов и небольшие морозы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023