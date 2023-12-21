Синоптики спрогнозировали облачную погоду 21 декабря в Москве

Облачно, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 21 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +1…+3 градуса. Ночью ожидается –1…+1.

В Московской области прогнозируют –1…+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –3…+2.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, ночью он сменится на южный, юго-восточный.

Атмосферное давление составит 732–733 мм ртутного столба.

Также метеорологи предупредили о налипании мокрого снега и гололедице.

Ранее, 20 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что оттепель в Москве и Санкт-Петербурге закончится к ближайшим выходным. В столицу, по его словам, зимняя погода вернется в воскресенье, 24 декабря. А вот в Санкт-Петербург она придет уже в субботу.

За день до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца недели сохранится оттепель, но к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3…–5 градусов и небольшие морозы.