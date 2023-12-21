В Москве стартовал новый сезон проекта «Списанные книги»

В Москве начался 13-й сезон проекта «Списанные книги». Об этом в среду, 20 декабря, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Участие в проекте примут 22 городские библиотеки. По словам чиновника, к старту акции в этот раз подготовили 146 тыс. экземпляров, которым «москвичи смогут подарить вторую жизнь». Еще 6 тыс. экземпляров предоставили организации.

Как сообщает телеканал «360», самый обширный выбор будет у читателей в библиотеках Южного административного округа, где станет доступно приблизительно 23 тыс. позиций. Жители Центрального округа смогут выбрать из 22,5 тыс. позиций, а Северного — из 21 тыс. изданий. Там можно будет найти книги таких авторов, как Иван Гончаров, Александр Куприн, Федор Достоевский, Антон Чехов и другие. Также много литературы подготовили для детей и подростков, в том числе об истории России, пишет «Москва 24».

Проект «Списанные книги» был инициирован столичными библиотеками в 2017 году. Он позволил перераспределять литературу между горожанами. Люди и организации получили возможность бесплатно забирать книги дважды в год, в июне и декабре.

За прошедшие шесть лет благодаря этой инициативе библиотеки передали гражданам более 2 млн изданий. Например, летом прошлого года желающим предложили более 165 тыс. книг, пишет сайт kp.ru. Самыми активными участниками акции стали горожане старше 55 лет.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте knigi.bibliogorod.ru, сообщает агентство городских новостей «Москва».

5 декабря лауреатом национальной премии «Большая книга – 2023» стал писатель Евгений Водолазкин, которого жюри отметило за роман «Чагин». Второе место занял писатель Юрий Буйда за книгу «Дар речи», третье досталось Алексею Сальникову за роман «Оккульттрегер».