В Совбезе ООН схлестнулись из-за ракетных запусков КНДР

Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с недавним запуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, что запрещено его же резолюцией. Как развивается ситуация на Корейском полуострове и почему Израиль, по логике Штатов, имеет право на самооборону, а КНДР — нет, — в материале «Известий».

17 и 18 декабря из Пхеньяна с разницей чуть более 10 часов в сторону Японского моря были выпущены две ракеты: малой и большой дальности. Вторую, МБР «Хвасон-18», запустили по крутой, почти вертикальной траектории, в результате чего снаряд поднялся на высоту 6,5 тыс. км. По прямой траектории ракета могла бы пролететь 15 тыс. км и достигнуть берегов США. Это был пятый запуск МБР за год, что стало рекордом.

В связи с этим 10 стран, включая Японию, Южную Корею, Соединенные Штаты, Францию и Великобританию, в совместном заявлении осудили действия КНДР.

«Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи абсолютно неприемлемы, поскольку представляют собой угрозу миру и безопасности Японии и международного сообщества», — заявили «Известиям» в посольстве Японии в РФ.

В свою очередь, представитель КНДР Ким Сон обвинил Вашингтон, а также Сеул в создании этой угрозы и возложил на них ответственность за сложившуюся ситуацию, которая и вынудила его страну заняться разработкой ядерного оружия. Также он обратил внимание на то, что чуть больше недели назад США наложили вето на проект резолюции по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявив, что в нем «не упомянуто право Израиля на самооборону». В таком свете, по словам северокорейского дипломата, «это издевательство и верх трагикомедии».

При этом за несколько часов до заседания Совбеза ООН в Вашингтоне заявляли, что по-прежнему готовы к переговорам с КНДР, причем без предварительных условий.

Кроме того, 15 декабря в Вашингтоне состоялась встреча американцев с южнокорейцами. На ней стороны в очередной раз обсудили меры по сдерживанию КНДР. 19 декабря США, Япония и Республика Корея запустили трехстороннюю линию связи по обмену информацией о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени. Схема позволит оперативно передавать данные о точке запуска и падения ракеты, а также более точно анализировать высоту полета.

«С запуском этой линии связи боевое применение ПРО Японии, Южной Кореи и США не исключено. А поскольку КНДР, конечно, не имеет таких средств раннего оповещения, она может счесть какой-то запуск началом нападения. Тем более от Сеула до Пхеньяна немногим больше 200 км, и корректно реагировать будет очень сложно», — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Браво за самооборону: в Совбезе ООН схлестнулись из-за КНДР