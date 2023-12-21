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В Москве запустили тематический поезд о градостроительных проектах

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В метро Москвы запустили новый тематический поезд, посвященный проектам столичного градостроения. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что поезд представляет собой выставку, наглядно демонстрирующую горожанам, какой вклад инженеры и строители вносят в развитии инфраструктуры мегаполиса, сообщает телеканал «360».

Поезд будет ходить по Сокольнической линии— самой первой, которую построили в Московском метрополитене.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов рассказал, что экспозиция познакомит горожан, в частности, со строительством линий и станций метро, электродепо, дорожных объектов, пишет НСН. Экспозиция размещена в тематическом пятивагонном поезде типа «Русич». Каждый вагон посвящен отдельной теме и имеет уникальное оформление, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в этот день заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году на МЦД запустят обновленный поезд «Иволга 4.0». В частности, в новом поезде будут три двери в каждом вагоне, кроме головных. Чиновник добавил, что на D3 планируется обновление составов уже в следующем году, на D4 — в 2025, пишет сайт kp.ru.

Также 20 декабря мэр столицы Сергей Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро. Помимо этого, градоначальник поделился планами о расширении сети зарядных станций для электромобилей. Дороги подготовят к массовому использованию электротранспортом.

Ранее в декабре на Сокольнической линии столичного метро запустили тематический «Познавательный поезд Рувики». Каждый вагон посвящен фактам о космосе, интернете, коммуникациях, архитектуре, медицине и многом другом, уточняет «Москва 24».

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