На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы раздались в Киевской области Украины. Об этом 21 декабря сообщили в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
Отмечается, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
Сирены звучали в Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях. В настоящий момент воздушная тревога в этих регионах отменена.
Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Накануне взрывы прогремели на Украине на севере Черкасской области. В Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях была объявлена воздушная тревога.
Также взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Херсон и в Харькове. В контролируемых властями Украины районах Херсонской области, а также на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей была объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.