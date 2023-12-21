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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска
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Мобильные расчеты ПТУР нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении
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Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ

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