Аэропорт Пекина «Дасин» не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что китайская сторона отказала компании в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, несмотря на готовность перевозчика оперативно выполнить их. Об этом 20 декабря «Известиям» рассказал официальный представитель авиакомпании.

По словам источника, в марте 2023 года «Россия» начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить все необходимые разрешения для выполнения рейсов по программе региональных полетов. К моменту выполнения первого рейса по маршруту Владивосток – Пекин 17 декабря китайское ведомство выдало компании операционное разрешение, в котором подтверждались слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.

Однако еще до этого, 15 декабря, пекинский аэропорт «Дасин» уведомил авиакомпанию «Россия» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла на встречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — заявил представитель авиакомпании.

Также, по данным собеседника, пассажиров начали перенаправлять на другие рейсы «Аэрофлота» без взимания дополнительной оплаты.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, рассказал, что авиакомпания «Россия» обратилась в Минтранс РФ за помощью в решении вопроса. По его информации, запрос российской стороны был проигнорирован в Китае.

О том, что авиакомпания «Россия» планирует отмену ряда рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин ввиду того, что руководство компании не успело заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайских авиавластей, стало известно в этот же день. Также сообщалось, что пассажиров отмененных рейсов отправят в Пекин на альтернативных рейсах авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы.

Позднее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в ближайшее время получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Помимо этого, на данный момент представители «Аэрофлота» проводят переговоры с авиационными властями Китая по вопросу выполнения разовых рейсов до получения компанией «Россия» всех необходимых разрешений.

В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что самый главный сдерживающий фактор для полетов в Китай — это отсутствие рабочего механизма безвизовых поездок между странами. Тогда он отметил, что авиакомпания хотела бы запустить авиарейсы в Китай в 2023 году.