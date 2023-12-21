Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Происшествия
Украинские боевики обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Мир
В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакета санкций против РФ
Экономика
Кабмин поддержал ограничение деятельности иностранных консалтеров в РФ
Экономика
Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр в Донецке
Мир
Макрон указал на сомнения Запада по поводу будущего Украины
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Армия
Министерство обороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО
Мир
ВКС РФ уничтожили склады и мастерские с БПЛА боевиков в Идлибе
Мир
В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы

Аэропорт Пекина «Дасин» не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что китайская сторона отказала компании в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, несмотря на готовность перевозчика оперативно выполнить их. Об этом 20 декабря «Известиям» рассказал официальный представитель авиакомпании.

По словам источника, в марте 2023 года «Россия» начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить все необходимые разрешения для выполнения рейсов по программе региональных полетов. К моменту выполнения первого рейса по маршруту Владивосток – Пекин 17 декабря китайское ведомство выдало компании операционное разрешение, в котором подтверждались слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.

Однако еще до этого, 15 декабря, пекинский аэропорт «Дасин» уведомил авиакомпанию «Россия» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла на встречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — заявил представитель авиакомпании.

Также, по данным собеседника, пассажиров начали перенаправлять на другие рейсы «Аэрофлота» без взимания дополнительной оплаты.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, рассказал, что авиакомпания «Россия» обратилась в Минтранс РФ за помощью в решении вопроса. По его информации, запрос российской стороны был проигнорирован в Китае.

Сделано с Китаем: туризм из КНР в Россию в 2023-м восстановится на 20%
Что поможет увеличить количество поездок из Поднебесной в РФ

О том, что авиакомпания «Россия» планирует отмену ряда рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин ввиду того, что руководство компании не успело заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайских авиавластей, стало известно в этот же день. Также сообщалось, что пассажиров отмененных рейсов отправят в Пекин на альтернативных рейсах авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы.

Позднее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в ближайшее время получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Помимо этого, на данный момент представители «Аэрофлота» проводят переговоры с авиационными властями Китая по вопросу выполнения разовых рейсов до получения компанией «Россия» всех необходимых разрешений.

В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что самый главный сдерживающий фактор для полетов в Китай — это отсутствие рабочего механизма безвизовых поездок между странами. Тогда он отметил, что авиакомпания хотела бы запустить авиарейсы в Китай в 2023 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023