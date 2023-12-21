Студия им. Горького снимет сериал по «От 2 до 5» Чуковского

Киностудия им. Горького снимет пилотную серию детского сериала «От двух до пяти» — об этом «Известиям» рассказала глава студии Юлиана Слащева. В основу проекта легла знаменитая в советское время книга «От двух до пяти», где Корней Чуковский рассуждал об особенностях детской речи.

«На основе этих забавных и очень живых наблюдений на Киностудии им. М. Горького собираются создать игровой сериал о современной семье с тремя детьми: двумя мальчиками и девочкой в возрасте от двух до пяти лет. По сюжету, родители и дети будут попадать в различные ситуации, связанные с детским словообразованием: стремлением выдумывать неологизмы, задавать «сто тысяч почему» и др.», — говорит Слащева.

Каждая серия будет посвящена определенной теме, и в сериал войдет очень много крылатых фраз из книги, обещают на студии. Остальные подробности проекта пока держатся в тайне.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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