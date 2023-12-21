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Санкционная политика Запада попала в «ловушку большой страны»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Санкции не оказали на Россию разрушительного действия из-за эффекта, названного «ловушкой большой страны». Он описан в материале руководителя Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарьи Ушкаловой, с которым ознакомились «Известия».

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Если государство — крупный игрок на каком-либо рынке («большая страна»), то ограничение поставок (или даже ожидание этого) всегда приводит к увеличению мировых цен, объясняется там. Это позволяет компенсировать снижение объемов поставок, а также облегчает диверсификацию.

Таким образом, формальная эффективность санкций (ограничение физических объемов экспорта) противоречит ее стратегической эффективности (снижение доходов), подчеркивается в исследовании.

Попытки ограничить ключевого экспортера приводят к дестабилизации рынка, полагает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

В РАН считают, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать борьбу с негативным воздействием санкций, но ее влияние снижается.

18 декабря стало известно, что в принятом 12-м пакете европейских санкций против РФ расширяется список товаров, на экспорт и импорт которых распространяются ограничения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мастер экспорта: санкционная политика Запада провалилась из-за «ловушки большой страны»

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