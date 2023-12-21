Авиакомпания «Россия» скоро получит необходимые разрешения для полетов в Пекин

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в ближайшее время получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Об этом 20 декабря сообщили в «Аэрофлоте».

«Авиакомпания «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин. Сейчас пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на данный момент представители «Аэрофлота» проводят переговоры с авиационными властями Китая по вопросу выполнения разовых рейсов до получения компанией «Россия» всех необходимых разрешений.

О том, что авиакомпания «Россия» планирует отменить ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны, сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что пассажиров отмененных рейсов отправят на альтернативных рейсах в Пекин.

Позднее в авиакомпании «Россия» объяснили «Известиям» отмену рейсов в Пекин. Официальный представитель компании сообщил, что рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин были отменены, поскольку Китай отказал авиакомпании «Россия» в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, несмотря на готовность перевозчика оперативно выполнить их. Он отметил, что пассажиры были пересажены на другие рейсы «Аэрофлота» без взимания дополнительной оплаты.

В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что самый главный сдерживающий фактор для полетов в Китай — это отсутствие рабочего механизма безвизовых поездок между странами. Тогда он отметил, что авиакомпания хотела бы запустить авиарейсы в Китай в 2023 году.