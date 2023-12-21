СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе

Совет Безопасности (СБ) ООН решил перенести дату голосования по проекту гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту на 21 декабря. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил постоянный представитель Эквадора при ООН Хосе де ла Гаска в беседе с журналистами.

«Совет Безопасности согласился продолжить обсуждения сегодня», — указал он.

Как отметила постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов при организации Лана Заки Нуссейба, в настоящее время государства «ведут обсуждения на очень высоком уровне» по проекту резолюции, чтобы вынести его на голосование.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает варианта, при котором США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании СБ ООН по ситуации вокруг ближневосточного конфликта.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня, и сейчас он вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений. Российская сторона рассчитывает, что СБ уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов резолюции выбрать, отметил он.

В этот же день президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Тель-Авив готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.​​​​​​