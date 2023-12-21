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ЦАХАЛ взяла под контроль «элитный квартал» ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщила, что взяла под контроль элитный квартал ХАМАС в Газе
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 декабря сообщила, что взяла под свой контроль «элитный квартал» Рималь в секторе Газа.

В армейской пресс-службе уточнили, что речь идет о районе, откуда действовало военное и административное руководство ХАМАС.

«Комплекс включает в себя большую сеть туннелей, соединяющих укрытия террористов, штабы и жилые квартиры, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Этот комплекс, расположенный как на земле, так и под землей, являлся центром силы военного и политического крыла ХАМАС», — сказано в сообщении.

В ходе операции в районе Рималь уничтожено более 600 членов ХАМАС.

«Эта военная инфраструктура располагалась в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов гражданских лиц и специальной школы для глухих детей», — отметили в пресс-службе.

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Ранее в этот день майор ЦАХАЛ рассказал о сроках зачистки севера Газы. Операция по зачистке на севере сектора Газа продлится еще несколько месяцев. По его словам, сейчас Армия обороны Израиля действует четко и слаженно, проходя все дома и изымая из них оружие и боеприпасы.

19 декабря стало известно, что город Джабалия на севере секторе Газа перешел под полный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего, по данным военных, в Джабалии было уничтожено около 1 тыс. боевиков ХАМАС. 3500 палестинцев были задержаны. В ЦАХАЛ отметили, что в городе находились тренировочные полигоны, командные центры, заводы по производству оружия и туннели.

Ранее, 9 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.

8 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что бойцы палестинского движения ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военные элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

До этого, 5 декабря, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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