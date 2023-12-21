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Между новым руководством TVP и польскими депутатами произошла драка

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Между новым руководством польского канала TVP и депутатами партии «Право и справедливость» произошла драка. Об этом 20 декабря сообщает портал RMF24.

Телеканал TVP уже прекратил вещание. Сайт телеканала также отключен. По предварительной информации, на этом фоне произошла потасовка между депутатами партии «Право и справедливость» и прибывшим юристом, который должен обеспечить юридическую поддержку смены руководства телеканала.

По данным портала, депутат от партии «Право и справедливость» Джоанна Боровяк была избита «телохранителем новых властей TVP».

Депутат партии «Право и справедливость» Януш Ковальский уточнил, что пока нет точной информации касательно произошедшего. По его словам, он обратился к председателю Сейма Шимону Голововне с просьбой отправиться в штаб-квартиру TVP, «чтобы прояснить вопрос и защитить пострадавшую госпожу Боровяк».

«Есть предположение, что депутата ранил охранник, но мы не уверены, поэтому я уполномочил свой офис запросить у главного комиссара полиции срочную информацию по этому вопросу. Я буду держать вас в курсе по мере того, как буду получать больше информации», — сказал он в беседе с порталом.

Заместитель министра науки и высшего образования Мацей Гдула в беседе с RMF24, комментируя инцидент, пояснил, что «депутаты там не для того, чтобы воевать с охранниками».

«Я думаю, что сегодня общество ожидает, что общественные СМИ будут деполитизированы, что их информативность будет восстановлена. Телевидение должно стать публичным, то есть должны быть разные взгляды, разные позиции, разные журналисты», — сказал Гдула, добавив, что «большинство поляков сегодня поддерживают парламентское большинство» в споре об общественных СМИ.

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Ранее в этот день министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Отмечается, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации (СМИ).

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