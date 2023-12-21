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Министерство обороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Министерство обороны России в четверг, 21 декабря, рассказало о новых героических подвигах российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отметили в военном ведомстве, капитан первого ранга Георгий Орлов в районе боевых действий успешно обеспечивал бесперебойную связь для подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Группа российских военнослужащих подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. В результате массированного артиллерийского удара российская аппаратура связи была выведена из строя и не подлежала восстановлению.

Понимая, что потеря связи с военнослужащими приведет к утрате возможности оперативно координировать их силы, Георгий Орлов оперативно организовал доставку спутниковой связи на позиции российских войск. Станция спутниковой связи была упакована в специальный защищенный контейнер, доставлена и сброшена с самолета в районе позиций российских войск.

Восстановленная Орловым связь обеспечила своевременное применение сил для отражения атаки противника. По итогам боя украинская армия, не добившись цели, отступила, добавили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны отметили работу лейтенанта Алексея Кардашевского, который состоит в подразделении Воздушно-десантных войск (ВДВ), выполнявшем ранее боевую задачу по обороне одного из стратегически важных объектов.

Украинская армия предпринимала неоднократные попытки штурма ранее утерянных позиций и вела постоянный артиллерийский обстрел по позициям российских войск. Несмотря на угрозу для жизни, Алексей Кардашевский много раз выезжал на эти позиции, доставляя личный состав подразделения для выполнения боевых задач, а также производил эвакуацию раненых, что позволило обеспечить устойчивую оборону важного объекта и отразить все атаки противника.

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Накануне, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, почему боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.

Российские минометчики работают в Донецкой Народной Республике (ДНР) с высокой точностью, они накрывают залпами технику ВСУ и прокладывают дорогу штурмовикам, разрушая опорные пункты противника.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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