Министерство обороны России в четверг, 21 декабря, рассказало о новых героических подвигах российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отметили в военном ведомстве, капитан первого ранга Георгий Орлов в районе боевых действий успешно обеспечивал бесперебойную связь для подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Группа российских военнослужащих подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. В результате массированного артиллерийского удара российская аппаратура связи была выведена из строя и не подлежала восстановлению.

Понимая, что потеря связи с военнослужащими приведет к утрате возможности оперативно координировать их силы, Георгий Орлов оперативно организовал доставку спутниковой связи на позиции российских войск. Станция спутниковой связи была упакована в специальный защищенный контейнер, доставлена и сброшена с самолета в районе позиций российских войск.

Восстановленная Орловым связь обеспечила своевременное применение сил для отражения атаки противника. По итогам боя украинская армия, не добившись цели, отступила, добавили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны отметили работу лейтенанта Алексея Кардашевского, который состоит в подразделении Воздушно-десантных войск (ВДВ), выполнявшем ранее боевую задачу по обороне одного из стратегически важных объектов.

Украинская армия предпринимала неоднократные попытки штурма ранее утерянных позиций и вела постоянный артиллерийский обстрел по позициям российских войск. Несмотря на угрозу для жизни, Алексей Кардашевский много раз выезжал на эти позиции, доставляя личный состав подразделения для выполнения боевых задач, а также производил эвакуацию раненых, что позволило обеспечить устойчивую оборону важного объекта и отразить все атаки противника.

Накануне, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, почему боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.

Российские минометчики работают в Донецкой Народной Республике (ДНР) с высокой точностью, они накрывают залпами технику ВСУ и прокладывают дорогу штурмовикам, разрушая опорные пункты противника.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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