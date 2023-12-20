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OMV: изучаем указ Путина по Южно-Русскому месторождению для защиты своих прав

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Нефтегазовая компания Австрии OMV занимается изучением указа президента России Владимира Путина о смене управления Южно-Русским нефтегазоконденсатным месторождением (НГКМ). Об этом говорится в опубликованном 20 декабря пресс-релизе OMV.

Согласно указу российского лидера, пакеты акций OMV и ее доли в газовом месторождении необходимо передать новым российским собственникам.

«OMV в настоящее время рассматривает указ президента и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в пресс-релизе напомнили о решении больше не осуществлять инвестиции в Россию, поскольку эта страна перестала быть для компании ключевым регионов. Также там напомнили и о своих планах по поводу пересмотра своей доли в Южно-Русском месторождении, которая составляла 24,99% акций с возможностью продажи и выхода.

При этом OMV не ожидает дальнейшего негативного эффекта на свои результаты от данной меры. Отмечается, что компания еще в 2022 году скорректировала стоимость своего бизнеса в России на €2,46 млрд и больше не включает его в отчеты.

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Накануне, 19 декабря, Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет создано общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского НГКМ и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Новым российским компаниям будут принудительно переданы доли немецкой Wintershall и австрийской OMV.

Южно-Русское месторождение до этого распределили между тремя компаниями: ОАО «Севернефтегазпром», акционеры которой — ПАО «Газпром» (с долей экономического участия 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%); Ачимовские отложения были распределены между АО «Ачимгаз», акционеры которой — Wintershall и ООО «Газпром добыча Уренгой» (100% долей принадлежит «Газпрому»). Все доли зарубежных компаний перейдут к правительственным ООО.

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