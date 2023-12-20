Украинская армия испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде. Фрагмент его речи 20 декабря был опубликован на канале «Прямой» на YouTube.

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — поделился он.

Помимо этого, бывший украинский лидер указал на появление дефицита дронов, отметив, что это при том, что на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Ранее, 18 декабря, командир 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что, если у его бойцов закончатся патроны, он отдаст подчиненным приказ идти в бой с лопатами. Кроме того, по информации агентства Associated Press, военнослужащие ВСУ выражают недовольство подготовкой операторов беспилотников, которые стали одним из ключевых оружий в конфликте, слишком затягивается, вследствие чего ВСУ теряют людей.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что, пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.