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В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных

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Фото: ТАСС/Ярослав Беляев
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Бездомных животных разрешили умерщвлять в Республике Алтай. Текст документа 19 декабря опубликован на сайте государственного собрания Эл Курултай.

По данным госсобрания, теперь органы местного самоуправления в регионе смогут принимать решение об усыплении бродячих животных, проявляющих немотивированную агрессивность либо причинивших вред здоровью или жизни человека.

Кроме того, реализация проекта закона предполагает, что в местах временного содержания животных, не являющихся приютами, срок содержания бездомных животных «не будет превышать 11 дней до принятия решения о проведении умерщвления животного».

Как подчеркнул председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией республики Айдар Тодошев, целью принятия проекта закона является приведение обеспечение безопасности жителей региона.

К преамбуле к документу приводятся данные, согласно которым с 2020 года на Алтае из-за бездомных собак пострадали более 2 тыс. человек. Инициативу поддержали 30 из 36 депутатов собрания, добавляет телеканал «Звезда».

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В мае 2023 года в Госдуму (ГД) стали поступать положительные отзывы на законопроект по наделению региональных властей правом на усыпление бездомных собак. Так, инициативу поддержали в заксобраниях Ставропольского края, на Чукотке, в Волгоградской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае и Якутии.

Тогда предполагалось наделить губернаторов и заксобрания регионов правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, как пояснили в Госдуме, их усыпление.

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