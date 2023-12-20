Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили склады и мастерские с БПЛА боевиков в Идлибе
Общество
Путин собрал совещание по теме Восточного полигона железных дорог
Мир
Россия и арабские страны призвали Израиль присоединиться к ДНЯО
Мир
Блинкен согласился с Путиным в решающем значении помощи США для Украины
Мир
Боррель заявил об участии стран ЕС в операции США в Красном море
Происшествия
Российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Мир
Лавров прибыл в Тунис для участия в двусторонних встречах
Мир
Премьер Словакии заявил о возможном вето на членство Украины в НАТО
Общество
В авиакомпании «Россия» объяснили отмену рейсов в Пекин
Мир
СМИ сообщили о ножевом ранении бывшего футболиста ПСЖ Лавесси
Общество
В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке
Мир
В США собака спасла ребенка от диабетической комы
Мир
На Украине объявлен в розыск российский бизнесмен Фридман
Мир
Байден назвал Трампа мятежником
Общество
В Москве открылись елочные базары

Российско-арабский форум поддержал свободу навигации в Красном море

0
Фото: Global Look Press/Michel Gounot/GODONG
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российско-арабский форум по сотрудничеству (РАФС) поддержал свободу навигации в Красном море. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 20 декабря по итогам VI сессии РАФС на министерском уровне в Марракеше.

«Министры подчеркнули принцип свободы морской навигации в международных водах в соответствии с международными нормами и морскими конвенциями, а также необходимость обеспечивать безопасность морской навигации в Персидском заливе, Оманском заливе, Красном море, Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах», — говорится в декларации.

Участники форума выступили с осуждением действий, которые подрывают безопасность навигации, морской инфраструктуры, энергетических поставок, нефтепроводов и нефтяной инфраструктуры.

Министр также договорились активизировать усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, предотвращать и пресекать распространение террористических и экстремистских идеологий, подстрекательство к терроризму, а также вербовку, финансирование и другие формы поддержки террористической деятельности.

На страже беспорядка: США объявили о военной операции против хуситов
Как отреагирует Иран и удастся ли нормализовать ситуацию в Красном море

Россию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он прибыл в Марокко для участия в заседании РАФС ранее в этот день. Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Затем график проведения встреч был скорректирован из-за пандемии коронавируса.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

В тот же день член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси сообщил, что суда стран, которые присоединились к коалиции США по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря о присоединении Евросоюза к коалиции США заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, страны ЕС активизируют обмен информацией и увеличат свое присутствие за счет дополнительных военно-морских сил.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023