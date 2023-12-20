Российско-арабский форум поддержал свободу навигации в Красном море

Российско-арабский форум по сотрудничеству (РАФС) поддержал свободу навигации в Красном море. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 20 декабря по итогам VI сессии РАФС на министерском уровне в Марракеше.

«Министры подчеркнули принцип свободы морской навигации в международных водах в соответствии с международными нормами и морскими конвенциями, а также необходимость обеспечивать безопасность морской навигации в Персидском заливе, Оманском заливе, Красном море, Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах», — говорится в декларации.

Участники форума выступили с осуждением действий, которые подрывают безопасность навигации, морской инфраструктуры, энергетических поставок, нефтепроводов и нефтяной инфраструктуры.

Министр также договорились активизировать усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, предотвращать и пресекать распространение террористических и экстремистских идеологий, подстрекательство к терроризму, а также вербовку, финансирование и другие формы поддержки террористической деятельности.

Россию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он прибыл в Марокко для участия в заседании РАФС ранее в этот день. Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Затем график проведения встреч был скорректирован из-за пандемии коронавируса.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

В тот же день член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси сообщил, что суда стран, которые присоединились к коалиции США по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря о присоединении Евросоюза к коалиции США заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, страны ЕС активизируют обмен информацией и увеличат свое присутствие за счет дополнительных военно-морских сил.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.