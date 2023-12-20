Сборная России по футболу сыграет с командой из Европы впервые с 2021 года

Сборные России и Сербии по футболу проведут товарищеский матч в марте 2024 года. Об этом 20 декабря сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Мы договорились с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Он пройдет в марте в России. С сербами есть контракт, он подписан», — сказал он журналистам.

По словам Дюкова, согласование от УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) РФС уже получил.

Отмечается, что для российской футбольной сборной это будет первый матч с европейской командой с 14 ноября 2021 года, когда игроки Валерия Карпина играли против Хорватии в отборочном турнире на чемпионат мира.

До этого, 15 декабря, источник в Футбольном союзе Сербии сообщил о возможном проведении товарищеского матча с Россией, который состоится 21 или 22 марта в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена».

2 декабря пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25, соответственно, она пропустит турнир. Национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.

В своем последнем товарищеском матче сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра прошла 20 ноября в Волгограде.