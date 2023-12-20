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В авиакомпании «Россия» объяснили отмену рейсов в Пекин

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Фото: Global Look Press/Ren Chao
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Рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин были отменены, поскольку Китай отказал авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, несмотря на готовность перевозчика оперативно выполнить их. Об этом 20 декабря «Известиям» сообщил официальный представитель авиакомпании.

По словам собеседника, в марте текущего года «Россия» начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех необходимых разрешений, чтобы начать выполнять рейсы по программе региональных полетов. К моменту выполнения первого рейса по маршруту Владивосток – Пекин 17 декабря китайское ведомство выдало авиакомпании операционное разрешение, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех российских городов.

«15 декабря администрация столичного аэропорта Китая «Дасин» уведомила авиакомпанию «Россия» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла на встречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — заявил представитель авиакомпании.

Он отметил, что пассажиры были пересажены на другие рейсы «Аэрофлота» без взимания дополнительной оплаты.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, рассказал, что «Россия» обратилась в Минтранс РФ за помощью в решении вопроса. По его информации, запрос российской стороны был проигнорирован в Китае.

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О том, что авиакомпания «Россия» планирует отменить ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны, сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что пассажиров отмененных рейсов отправят на альтернативных рейсах в Пекин.

В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что самый главный сдерживающий фактор для полетов в Китай — это отсутствие рабочего механизма безвизовых поездок между странами. Тогда он отметил, что авиакомпания хотела бы запустить авиарейсы в Китай в 2023 году

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