В США собака спасла ребенка от диабетической комы

В американском штате Вирджиния дрессированная собака спасла ребенка от диабетической комы. Об этом 19 декабря сообщает Daily Mail.

У девятилетней девочки был диагностирован диабет первого типа, поэтому ее родители всегда тщательно следили за уровнем сахара в крови дочери. Также они решили завести пса Спая из диабетической службы, чтобы он мог по запаху определять высокое содержание сахара в крови.

Когда вечером школьница уснула, собака привлекла внимание ее родителей громким лаем. Они срочно разбудили девочку, чтобы проверить уровень сахара, который оказался зашкаливающим.

Пес помог спасти ребенка от диабетической комы в то время, как новый глюкометр не сработал и не подал сигналы о превышении уровня сахара в крови девочки.

В середине апреля в Японии кошку назначили главой полицейского управления из-за того, что она помогла спасти жизнь человеку. Кошка в полицейской форме принесла присягу и поставила на ней печать своей лапой.

В сентября 2020 года служебный пес по кличке Волк-Меркурий спас от изнасилования школьницу. Он обнаружил ее по запаху и привел правоохранителей в дом похитителя за секунды до преступления. После, в августе 2021 года, пса по видеосвязи наградили итальянской премией «Собачья верность».