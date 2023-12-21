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Львова-Белова посетила многодетную семью и центр для детей-инвалидов в ЛНР

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова навестила многодетную семью, а также посетила центр реабилитации детей-инвалидов в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Многодетная семья, в которой воспитываются восемь детей, в том числе четверо приемных, живет в Первомайске. Отец приемных детей был военным, погиб при штурме Попасной, а их мать умерла. Ребят усыновил Владимир Шабашников, тоже боец СВО. Мужчина потерял обе ноги и сейчас ходит на протезах.

«Травма получилась под Троицком при разминировании. С 2015 года я в саперном подразделении и всё время только сапер. Мария Алексеевна [Львова-Белова] сказала, что будут делать бионические [протезы], вызовут в Москву на примерку», — рассказал он.

Детский омбудсмен поздравила семью с наступающим Новым годом и подарила всем детям подарки по их личным пожеланиям. Кроме того, семье выделили деньги на ремонт дома.

«Мы знали, что у вас есть половина дома бесхозная, а вас много. Мы нашли спонсоров, кто купил эту второю половину дома, и сейчас мы привезли вам денег на ремонт — полмиллиона рублей. Потом добавим еще», — отметила Львова-Белова.

Далее уполномоченный отправилась в центр реабилитации детей-инвалидов в Луганске, где перед ней выступили воспитанники учреждения. Львова-Белова объявила, что центр вошел в десятку первых по стране дневного пребывания, открытых во время спецоперации.

«Мы дарим вашему центру 50 путевок на санаторно-курортное лечение в Крыму», — объявила она, поздравляя сотрудников и детей с наступающим праздником.

«Они боятся громких звуков, переживают за свое будущее»
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Ранее, 18 декабря, Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине с начала СВО. Она отметила, что поддержку в процессе воссоединения оказывают Международный комитет Красного Креста, посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, Государственный пограничный комитет Белоруссии, а также Катар.

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