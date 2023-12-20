СМИ сообщили о ножевом ранении бывшего футболиста ПСЖ Лавесси

Бывший игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси получил удар в живот. Об этом 20 декабря сообщает газета Clarín.

Как пишут журналисты, 38-летний футболист был доставлен в больницу с ножевым ранением живота и переломом ключицы.

Инцидент, по информации издания, произошел между Лавесси и его родственником на фоне «денежного вопроса» во время вечеринки на морском курорте Хосе Игнасио в Уругвае.

Жизни футболиста ничего не угрожает, говорится в материале.

Семья Лавесси версию СМИ отрицает. В социальных сетях они рассказали, что спортсмен менял лампочку и упал, в результате чего порезал живот.

До этого, 10 декабря, в Аргентине арбитр ударил 21-летнего футболиста ножом в живот во время матча молодежных команд. Пострадавший был госпитализирован с проколом легкого.

В ноябре болельщики бразильских футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. После того как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали применять насилие в отношении друг друга.