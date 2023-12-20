В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке

Следователи начали проверку после появления в Сети информации о том, что водитель маршрутного такси в Саратове из-за нехватки денег у девятилетней девочки высадил ее из транспорта. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает следственное управление СК по региону.

По факту случившегося прокуратура области также начала проверку.

«В ходе проверки с привлечением сотрудников МКУ (Муниципальное казенное учреждение. — Ред.) «Транспортное управление», а также органов полиции будет дана оценка деятельности перевозчика на указанном маршруте», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В пресс-службе ведомства добавили, что будет рассмотрен вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что саратовский перевозчик уволил водителя маршрутки, высадившего 11-летнюю девочку в метель из-за проблемы с оплатой проезда банковской картой.