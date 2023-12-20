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Премьер Словакии заявил о возможном вето на членство Украины в НАТО

Фицо: членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, потому что это приведет к третьей мировой войне. Об этом 19 декабря сообщил портал InfoVojna.

«Я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало третьей мировой войны… Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на такое решение», — рассказал политик.

Также он отметил, что Украина пока не готова к членству в Евросоюзе и пройдут годы, прежде чем она войдет в объединение.

«Если Евросоюз хочет принять Украину, для нас это не проблема, но она должна выполнить все условия», — заключил он.

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Ранее, 14 декабря, кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал не включать Украину в Североатлантический альянс. Он заявил, что лучше использовать деньги американских налогоплательщиков, выделяемые на помощь Украине, на защиты границ собственного государства. Также он подчеркнул, что Вашингтону лучше согласиться на сохранение суверенитета Украины, но с некоторыми «территориальными уступками».

Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября также выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО.

До этого, 29 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в НАТО, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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