Байден заявил о выполнении Мадуро соглашения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выполняет свои договоренности, заключенные с США. Об этом 20 декабря заявил американский лидер Джо Байден.

«Выглядит хорошо. Похоже, что Мадуро пока выполняет свои обязательства по проведению свободных выборов», — ответил Байден журналистам на вопрос об обмене заключенными между двумя странами.

Президент США отметил, что в деле достижения договоренностей обеим сторонам «предстоит еще долгий путь».

Ранее в этот день агентство Associated Press рассказало, что администрация Белого дома освободила близкого соратника Мадуро Алекса Сааба в обмен на американских заключенных. Правительство Венесуэлы готово освободить 36 человек, в том числе 12 американцев, отметило агентство Reuters.

В конце ноября издание Еl Сomercio сообщило, что Мадуро попросил Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двухсторонних отношениях стран. По словам Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановлении отношений с США.

Месяцем ранее газета The Washington Post рассказала о том, что США и Венесуэла договорились, о проведении Каракасом выборов под международным наблюдением в обмен на ослабление нефтяных санкций, которые ввел Вашингтон. По ее данным, об отмене санкций будет объявлено, после того как правительство Мадуро подпишет соглашение с венесуэльской оппозицией о проведении в 2024 году конкурентных выборов президента страны.

Также в октябре администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.