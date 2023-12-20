Глава Минцифры открыл тестовую зону 5G на выставке-форуме «Россия»

Глава Минцифры Максут Шадаев 20 декабря открыл тестовую зону 5G на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Министр посетил павильон «Мир Цифры» и провел пленарную сессию о развитии связи в России, в мероприятии участвовали представители IT-отрасли и СМИ. Шадаев ознакомился со стендами партнеров экспозиции и протестировал прототип отечественной базовой станции 5G от компании «ИРТЕЯ».

В конце осмотра глава ведомства вручил благодарственные письма за участие в выставке и наградил журналистов за вклад в популяризацию отрасли IT и телекоммуникаций.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Ранее, в августе, в Минцифры сообщали, что сети 5G должны быть развернуты к 2035 году во всех городах России с населением более 100 тыс. В проекте стратегии по развитию отрасли связи в РФ также отмечалось, что к 2035 году в стране должны быть полностью заменены базовые станции LTE и более ранних поколений сотовой связи на российские аналоги.

В июне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Стратегия развития отрасли «Связь» до 2035 года» заявил, что для России важно переходить на сети связи новых поколений. Он также подчеркнул, что нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE. Председатель правительства призвал усилить научные изыскания в этой области.