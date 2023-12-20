Замглавы УМВД по Красносельскому району Петербурга доставили в СК на допрос
Заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга доставили в главное следственное управление СК России по городу для дачи показаний. Об этом 20 декабря сообщил телеканал «78.ru».
Допрос был проведен в связи с подозрением в получении взятки, что позволило предпринимателю избежать уголовной ответственности.
Управление собственной безопасности ГУ МВД России предварительно установило, что в мае 2022 года был пресечен факт незаконно оборота алкогольной продукции. Однако полицейский, являвшийся на тот момент старшим инспектором, при рассмотрении материалов этого дела сфальсифицировал один из документов, занизив объем изъятого алкоголя. Это позволило привлечь предпринимателя только к административной ответственности.
По данным «78.ru», сотрудник полиции может подозреваться в нарушении статей УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Превышение должностных полномочий».
Ранее, 13 декабря, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он оказывал содействие в постановке мигрантов на фиктивный учет.