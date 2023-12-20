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Блинкен сообщил о намерении США продолжать диалог с КНР с позиции силы

Блинкен: США продолжат взаимодействовать с Китаем с позиции силы
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Китаем с позиции силы и планируют укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил госсекретарь США в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам года, трансляция которой велась на YouTube-канале CBS News.

Он указал, что партнерские отношения США в регионе никогда не были настолько прочными.

«Эти усилия позволили нам эффективно взаимодействовать с партнерами и одновременно искать решения таких проблемных вопросов, как торгово-экономический курс Китая, мир и стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря, а также в вопросе прав человека», — сказал Блинкен.

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Ранее, 15 ноября, на саммите АТЭС состоялась двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.

Позже, 16 ноября, старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран сообщила, что американский лидер намерен придерживаться позиции «одного Китая» и осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

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