Патриарх предупредил об угрозе «потери» многонациональной России из-за мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 декабря заявил, что сохранение потока мигрантов, не имеющих уважения к России и не желающих интегрироваться в российское общество, может привести к потере страны.

Выступая на Епархиальном собрании Москвы, он отметил, что в РФ появляется всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные группировки и о связанных с этим инцидентах, угрожающих межнациональному миру и согласию.

«Еще одна важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — это комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество или хотя бы для того, чтобы научиться уважительному отношению к религиозным и культурным обычаям нашей страны», — подчеркнул он в ходе доклада.

Патриарх добавил, что ситуация с мигрантами ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Он призвал положить конец данной тенденции, отметив, что в отдельных районах городов, в том числе в Москве, жизнь горожан становится «почти невыносимой».

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин сказал в ходе «Итогов года» заявил, что рынок труда в России испытывает потребность в рабочей силе, однако это не значит, что власти могут игнорировать интересы коренного населения страны. Глава государства выступил за создание специального органа по делам мигрантов.

Тем временем Министерство внутренних дел России регулярно проводят проверки с целью выявлению людей, нарушающих миграционное законодательство. В начале ноября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 15 тыс. иностранцев депортировали из РФ с 19 июня по 8 октября в ходе проведения операции «Нелегал-2023». Кроме того, было выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске.