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Блинкен заявил о скором присоединении Швеции к НАТО

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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Швеция в скором времени присоединится к НАТО. Об этом 20 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В этом году добавился 31-й член НАТО — Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса», — заявил он на пресс-конференции по итогам года.

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29 ноября глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём перед началом встречи глав МИД стран Североатлантического альянса заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель.

Ранее, 28 ноября, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется по католической и протестантской традиции 25 декабря.

18 октября лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Более того, он заявил, что его страна должна покинуть блок. Однако 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

До этого в августе Эрдоган заявлял, что скорость рассмотрения парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. По его словам, власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.

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