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На Украине в список «спонсоров войны» внесли китайскую строительную компанию

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Фото: TASS/Zuma
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Китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) внесли в украинский список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

«CRCC до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что CRCC является второй крупнейшей государственной строительной компанией в Китайской Народной Республике (КНР). Основная деятельность заключается в строительстве аэропортов, мостов, тоннелей, автомагистралей и метро. Например, российское подразделение корпорации ООО «Сиарсиси РУС» участвовало в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Ею были построены станции «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского», рассказали в агентстве.

Также в НАПК заявили, что, по сообщениям иностранных СМИ, руководители РФ и КНР в октябре тайно обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, чтобы связать Крым с Краснодарским краем. Тогда же в МИД КНР эту информацию назвали ложной и отказались ее комментировать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о строительстве тоннеля чушью.

Компания работает в России с 2017 года.

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До этого, 17 декабря, НАПК приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank как «спонсора войны». Это, как сообщало агентство Reuters, связано с тем, что взамен Австрия согласилась снять вето на 12-й пакет антироссийских санкций.

Агентство регулярно пополняет реестр «спонсоров войны». В ноябре в нем оказалась швейцарская компания Nestle. Как указали в ведомстве, компания не выполнила обещаний по выводу бизнеса из России, и полки магазинов всё еще полны товаров. Также в реестр попала немецкая компания Knauf. Компания заплатила в бюджет РФ $117 млн и «дала понять, что не видит причин покидать рынок», заявили в НАПК.

В сентябре в списке оказались корпорации PepsoCo и Mars. Тогда в агентстве подчеркнули, что компании выбрали «не ту сторону» в конфликте на Украине.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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