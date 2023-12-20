Начальника службы Центрального управления ФТС задержали по делу о мошенничестве
Полиция задержала начальника финансово-бухгалтерской службы Центрального таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василия Филатова по делу о мошенничестве. Об этом 20 декабря сообщил источник «Известий».
«Филатов был задержан 14 декабря в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ. — Ред.), — проинформировал собеседник.
18 декабря Дорогомиловский районный суд избрал Филатову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 19 суток, до 2 февраля 2024 года. Другие подробности выясняются.
Отмечается, что Филатов вел работу в таможенных органах около 12 лет.
Ранее, в январе 2023 года, был задержан главный IT-специалист ФТС Дмитрий Васильев после его сговора о получении 25 млн рублей от предпринимателя.
Далее в марте на взяточничестве попались несколько таможенников, в том числе замначальника ЦТУ ФТС генерал Александр Беглов и начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев, глава отдела контроля и центра отдела декларирования Балтийской таможни Александр Мартынов — в Петербурге при получении 300 тыс. рублей.
Позднее в начале апреля суд в Москве приговорил к тюрьме экс-начальника Главного управления информационных технологий ФТС РФ Алексея Шашаева, из-за которого ведомство потеряло более 440 млн рублей.
21 сентября суд в Москве приговорил главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева к 9,5 года тюремного заключения.