В OMV сообщили об изучении смены управления Южно-Русским НГКМ
Австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента РФ Владимира Путина о смене управления Южно-Русским нефтегазоконденсатным месторождением (НГКМ). Об этом компания сообщила 20 октября.
Согласно указу, пакеты акций OMV и ее доли в газовом месторождении должны быть переданы новым российским собственникам.
«В настоящее время OMV рассматривает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав», — говорится в сообщении компании.
Там также напомнили о решении больше не осуществлять инвестиции в РФ и пересмотре своей доли в Южно-Русском месторождении, которая составляла 24,99% с возможностью продажи и выхода.
При этом OMV не ожидает дальнейшего негативного эффекта на свои результаты от данной меры. Отмечается, что компания еще в 2022 году скорректировала стоимость своего бизнеса в РФ на €2,46 млрд и больше не включает его в отчеты.
Накануне Путин подписал указ, согласно которому будет создано общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского НГКМ и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Новым российским компаниям будут принудительно переданы также доли немецкой Wintershall.
Южно-Русское месторождение до этого было распределено между тремя компаниями: ОАО «Севернефтегазпром», акционеры которой — ПАО «Газпром» (с долей экономического участия 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%); Ачимовские отложения были распределены между АО «Ачимгаз», акционеры которой — Wintershall и ООО «Газпром добыча Уренгой» (100% долей принадлежит «Газпрому»).