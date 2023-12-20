ПСБ проведет паблик-токи об инвестициях, ипотеке и финансовой безопасности

ПСБ в декабре проведет паблик-токи для посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.



Как рассказали в пресс-службе банка, слушателям предложат три наиболее востребованных тематических направления. В первый день, 21 декабря, на паблик-токе «Я в инвесторы хочу. Пусть меня научат» эксперты обсудят возможности рынка ценных бумаг для начинающих инвесторов. Также они представят информацию об особенностях различных инвестиционных активов и дадут рекомендации о том, как сформировать свой первый инвестиционный портфель.



22 декабря в рамках паблик-тока «Ипотека. Развеем мифы» представители банка расскажут, на что необходимо обращать внимание при выборе ипотечной программы, как накопить на первоначальный взнос и эффективно управлять кредитной нагрузкой. Также специалисты дадут рекомендации, как планировать и контролировать расходы в период погашения ипотечного кредита.



Основной темой паблик-тока «Алло, срочно переведите деньги! Новые уловки финансового мошенничества и как им противостоять» станет финансовая безопасность. Эксперты разберут распространенные методы социальной инженерии и расскажут о способах защиты от злоумышленников. Кроме того, будет поднят вопрос о безопасности персональных данных в киберпространстве. В частности, специалисты расскажут о правилах поведения в интернете для детей и пожилых родственников. Паблик-ток основан на реальных кейсах, которые наглядно продемонстрируют, как с помощью критического мышления отражать атаки телефонных мошенников, подчеркнули в ПСБ.