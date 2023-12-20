В Белом доме рассказали о переговорах по гумпаузе в Газе

В настоящее время ведутся переговоры по гуманитарной паузе в секторе Газа, во время которой должны быть освобождены удерживаемые палестинским движением ХАМАС заложники. Об этом 20 декабря сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Идут очень серьезные переговоры», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об установлении новой гуманитарной паузы с дальнейшим освобождением заложников ХАМАС.

Он не стал уточнять подробности переговоров, отметив лишь, что США начали работу по данной теме сразу же после завершения предыдущей гумпаузы.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации вокруг ближневосточного конфликта, сославшись на информацию о возможной гуманитарной паузе.

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Израиль готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.