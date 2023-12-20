Реклама
Прямой эфир
Общество
Верховный суд России признал право болельщиков на еду и напитки на стадионе
Общество
Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро
Мир
Армянский регулятор приостановил вещание «Sputnik Армения» на 30 дней
Общество
В Москве на выставке «Россия» прошла жеребьевка участников «Игр будущего»
Мир
Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа
Мир
Венгрия отказалась следовать новой миграционной политике Евросоюза
Общество
В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Мир
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Мир
В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы
Происшествия
Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей
Политика
Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах
Политика
В Госдуме высказались об идеях по изъятию замороженных активов России
Общество
В Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим при проведении мероприятий
Мир
В МИД РФ сообщили о выводе из Газы всех обратившихся за помощью россиян
Сюжет:

В Белом доме рассказали о переговорах по гумпаузе в Газе

Кирби: стороны ведут серьезные разговоры по гумпаузе в Газе
0
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время ведутся переговоры по гуманитарной паузе в секторе Газа, во время которой должны быть освобождены удерживаемые палестинским движением ХАМАС заложники. Об этом 20 декабря сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Идут очень серьезные переговоры», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об установлении новой гуманитарной паузы с дальнейшим освобождением заложников ХАМАС.

Он не стал уточнять подробности переговоров, отметив лишь, что США начали работу по данной теме сразу же после завершения предыдущей гумпаузы.

Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе
ХАМАС, по информации израильской стороны, удерживает как минимум троих мужчин с гражданством РФ

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации вокруг ближневосточного конфликта, сославшись на информацию о возможной гуманитарной паузе.

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Израиль готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023