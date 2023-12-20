В РФС сообщили о проведении товарищеского матча сборных России и Сербии
Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч в 2024 году. Об этом 20 декабря заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Договорились с сербами. В следующем году проведем товарищеский матч в России. Согласование от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получили. Но дальше может быть что угодно», — сказал он журналистам.
Для сборной России это будет первый матч с европейской командой с 14 ноября 2021 года, когда подопечные Валерия Карпина играли с Хорватией в отборочном турнире на чемпионат мира.
Ранее, 15 декабря, источник в Футбольном союзе Сербии рассказал о возможном проведении товарищеского матча с Россией, который пройдет 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее, 2 декабря, пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25 и пропустит турнир. Таким образом, национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.
В своем последнем товарищеском матче сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра состоялась 20 ноября в Волгограде.