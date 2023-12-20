В Петербурге открылось более 60 елочных базаров
В Санкт-Петербурге стартовал сезон елочных и новогодних базаров. Торговые точки работают по 60 адресам в разных районах города, сообщает пресс-служба Смольного в среду, 20 декабря.
Сезон новогодних базаров продлится 11 дней и завершится 31 декабря. Список адресов, по которым находятся ярмарки, можно посмотреть на сайте комитета имущественных отношений. Он же и проследит за появлением нелегальных торговых точек.
По информации телеканала «78», под сезонную торговлю бизнесменам предоставили городские участки по договорам аренды. Также базары могут быть размещены администрациями районов в рамках ярмарочной деятельности и на частной земле.